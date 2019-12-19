"Політична дубина": Валуєв наїхав на WADA

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Микола Валуєв впевнений, що рішення WADA відсторонити Росію на чотири роки від участі в великих спортивних змаганнях пов'язано з політикою.

"Я говорив рік тому, що перед Олімпіадою, враховуючи всі юридичні процедури, які зажадають час, WADA будуть шукати будь-яку зачіпку, щоб знову організувати переслідування російських спортсменів. Це буде завжди, ніколи це не закінчиться. WADA – це політична дубина, це все моветон. Як вирішили, так і буде. ми не могли не підписатися під угодами з WADA, вони підписані усіма аж до МОК. Але МОК сьогодні умиває руки, а ми зобов'язані виконувати вимоги" – цитує Валуєва РІА Новини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін назвав санкції WADA щодо Росії несправедливими і такими, що не здоровому глузду.

19 грудня наглядова рада Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) прийняв рішення оскаржити санкції WADA щодо російського спорту.

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