"Показав світу": росіянин Бетербієв вперше після бою звернувся до Гвоздика

Російський чемпіон напівважкої ваги Артур Бетербієв, який нокаутував українця Олександра Гвоздика в об'єднавчому поєдинку, вперше звернувся до свого екссуперника.
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram володар поясів Міжнародної боксерської федерації (IBF) і Всесвітньої боксерської ради (WBC) у напівважкій вазі подякував нашому співвітчизнику за поєдинок.
I want to thank @alex_gvozdyk for the great fight Friday night . You hit me hard and showed to the world what true boxing champions can do . You put everything on the line, it was an honour to be in the ring with you . Я хотів би подякувати @alex_gvozdyk за відмінний бій в п'ятницю. Твої удари були сильними і ти показав всьому світу як б'ються справжні чемпіони. Ти поставив все на цей бій, це було честю для мене провести цей бій з тобою! #boxing #BeterbievNail #Beterbiev #BeterbievGvozdyk #TopRank # бокс # спорт #Beterbiev # Гвоздик @toprank @espnboxeo #boxeo @espn #WBC #IBF # АхматСіла @russianboxingfederation @akhmat_boxing
"Я хотів би подякувати Олександру Гвоздику за відмінний бій у п'ятницю. Твої удари були сильними і ти показав усьому світу, як б'ються справжні чемпіони. Ти поставив усе на цей бій, це було честю для мене провести цей бій із тобою!" – написав росіянин.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Гвоздик був госпіталізований після поразки від Артура Бетербієва через пропущені удари.
Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!
Читайте всі новини по темі "Гвоздик – Бетербієв" на сайті "OBOZREVATEL".