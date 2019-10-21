"Показав світу": росіянин Бетербієв вперше після бою звернувся до Гвоздика

Російський чемпіон напівважкої ваги Артур Бетербієв, який нокаутував українця Олександра Гвоздика в об'єднавчому поєдинку, вперше звернувся до свого екссуперника.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram володар поясів Міжнародної боксерської федерації (IBF) і Всесвітньої боксерської ради (WBC) у напівважкій вазі подякував нашому співвітчизнику за поєдинок.

"Я хотів би подякувати Олександру Гвоздику за відмінний бій у п'ятницю. Твої удари були сильними і ти показав усьому світу, як б'ються справжні чемпіони. Ти поставив усе на цей бій, це було честю для мене провести цей бій із тобою!" – написав росіянин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Гвоздик був госпіталізований після поразки від Артура Бетербієва через пропущені удари.

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