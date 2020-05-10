Показано, як змінювалися слова Усика про Крим і Росію

Непереможний український боксер Олександр Усик після окупації Криму Росією у 2014 році різко змінив риторику своїх виступів.
"Радіо Свобода" показало відео, в якому зібрані висловлювання олімпійського чемпіона Лондона-2012, починаючи з 2014 року. Відразу після анексії півострова, Усик заявляв, що Крим це Україна, проте потім різко змінив точку зору.
Спортсмен всіляко уникав прямої відповіді, придумуючи версії у стилі "Крим божий" і "Крим – це Крим".
У інтернеті все Частіше майорить имя Олександра Усика та его побратимів. Много хто помітив, что громадянська позиція боксера Дещо трансформувалася.- Радіо Свобода (@radiosvoboda) May 10, 2020
Ми проаналізувалі для вас Цю сітуацію та зроби вісь таке відео.
А як ви ставити до Олександра Усика? pic.twitter.com/kzZlecZ343
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 квітня Олександр Усик заявив, що продовжує спілкуватися зі своїми друзями з Росії, незважаючи на конфлікт між країнами. За словами боксера "росіяни не винні в тому, що сталося, що наші царі щось там не поділили".
19 квітня український чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA Василь Ломаченко опублікував в Instagram відео, в якому разом з російськими акторами і священиками у віршованій формі привітав Україну і українців з Великоднем.
5 травня Усик і Ломаченко знялися в російському фільмі про церкву. У цій стрічці Василь заявив, що він до сих пір не вірить, що Росія почала війну в Україні.
7 травня Усика і Ломаченка внесли в базу сайту "Миротворець".
У той же день генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов заявив, що в Росії пишаються боксерами і готові допомогти їм з російським громадянством.
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