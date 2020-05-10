Показано, як змінювалися слова Усика про Крим і Росію

Непереможний український боксер Олександр Усик після окупації Криму Росією у 2014 році різко змінив риторику своїх виступів.

"Радіо Свобода" показало відео, в якому зібрані висловлювання олімпійського чемпіона Лондона-2012, починаючи з 2014 року. Відразу після анексії півострова, Усик заявляв, що Крим це Україна, проте потім різко змінив точку зору.

Спортсмен всіляко уникав прямої відповіді, придумуючи версії у стилі "Крим божий" і "Крим – це Крим".

У інтернеті все Частіше майорить имя Олександра Усика та его побратимів. Много хто помітив, что громадянська позиція боксера Дещо трансформувалася.



Ми проаналізувалі для вас Цю сітуацію та зроби вісь таке відео.



А як ви ставити до Олександра Усика? pic.twitter.com/kzZlecZ343 - Радіо Свобода (@radiosvoboda) May 10, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!