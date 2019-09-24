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24 вересня • оновлено в 09:41
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Показано дебют Усика в суперважах: спортивні підсумки 23 вересня

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У мережі показали реальний дебютний бій Олександра Усика у суперважкій вазі, а Міжнародна федерація футболу назвала лауреатів минулого сезону.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 23 вересня.

Крім того, Росію відсторонили від чемпіонату світу з легкої атлетики. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Олександр Усик Олексій Михайличенко Ігор Суркіс Ліонель Мессі
Теги
ФІФА ФК Динамо Київ
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