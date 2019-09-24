Показано дебют Усика в суперважах: спортивні підсумки 23 вересня

У мережі показали реальний дебютний бій Олександра Усика у суперважкій вазі, а Міжнародна федерація футболу назвала лауреатів минулого сезону.

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