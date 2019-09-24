Показано дебют Усика в суперважах: спортивні підсумки 23 вересня

У мережі показали реальний дебютний бій Олександра Усика у суперважкій вазі, а Міжнародна федерація футболу назвала лауреатів минулого сезону.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 23 вересня.
Крім того, Росію відсторонили від чемпіонату світу з легкої атлетики. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
"З'їв серце лева": у мережі показали реальний дебют Усика в суперважах
Слід України: ФІФА назвала кращого футболіста та гол сезону
Росію відсторонили від чемпіонату світу з легкої атлетики, заборонивши символіку РФ
"Заплатив би і знищив": жертва Ломаченка зробив зухвале висловлювання про українця
"Йому було 18..." Суркіс зробив зізнання про Ахметова
Росія може пропустити Олімпіаду-2020: стали відомі нові подробиці скандалу
"До блювоти!" Ексгравець "Динамо" розповів про "знущання" Михайличенка
Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!