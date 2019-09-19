"Починають говорити": російський менеджер відповів критикам Ломаченка

Менеджер російського напівтяжа Дмитра Бівола Вадим Корнілов висловив свою незгоду з критиками українського суперчемпіона Василя Ломаченка.
На думку росіянина, всі розмови про те, що в останніх боях Василь не показує колишніх швидкостей, не мають під собою жодних підстав.
Василь Ломаченко
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"Деякі люди починають говорити, що Ломаченко сповільнюється, і він повинен виглядати краще. Але коли я бачу його бої, для мене він виглядає просто приголомшливо. Він та його батько. Я віддаю належне його батькові, вони прекрасні. Тим, хто розуміє бокс, приємно за ними спостерігати. Це ті бої, які я люблю дивитися. Я не можу відвести очей від бою", – сказав Корнілов в коментарі Boxing News 24.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко прийняв важливе рішення про кар'єру, про яке не було оголошено офіційно.
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