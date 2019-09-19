"Починають говорити": російський менеджер відповів критикам Ломаченка

Менеджер російського напівтяжа Дмитра Бівола Вадим Корнілов висловив свою незгоду з критиками українського суперчемпіона Василя Ломаченка.

На думку росіянина, всі розмови про те, що в останніх боях Василь не показує колишніх швидкостей, не мають під собою жодних підстав.

Новини Ломаченко має намір відмовитися від чемпіонського бою

Василь Ломаченко Top Rank

"Деякі люди починають говорити, що Ломаченко сповільнюється, і він повинен виглядати краще. Але коли я бачу його бої, для мене він виглядає просто приголомшливо. Він та його батько. Я віддаю належне його батькові, вони прекрасні. Тим, хто розуміє бокс, приємно за ними спостерігати. Це ті бої, які я люблю дивитися. Я не можу відвести очей від бою", – сказав Корнілов в коментарі Boxing News 24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко прийняв важливе рішення про кар'єру, про яке не було оголошено офіційно.

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