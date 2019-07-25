"Починаю ненавидіти спорт": Хабіб емоційно відреагував на смерть Дадашева

Чемпіон UFC у легкій вазі дагестанський боєць Хабіб Нурмагомедов шокований жахливою смертю російського боксера Максима Дадашева.

"Цей випадок нам ще раз доводить, що спорт — це не найголовніше, є речі більш важливі. Щоразу, коли бачу або чую такі новини, я починаю ненавидіти цей спорт, в якому ми один одного б'ємо.

Усе тимчасово — слава, гроші, титули, і все наше життя. Ми всі підемо з цього світу, ніхто не залишиться. Варто задуматися. Терпіння всім рідним і близьким Максима", — написав Хабіб в Instagram, прикріпивши до посту відео його нокаутів, а також останні хвилини боксера на рингу.

Новини Названий винний у смерті відомого російського боксера

Нагадаємо, що 28-річний російський боксер був госпіталізований у критичному стані після поразки пуерториканцю Сабріелю Матіасу. Бій був зупинений в 11-му раунді з ініціативи секунданта росіянина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максиму Дадашеву провели двогодинну операцію через субдуральної гематоми. Щоб ліквідувати набряк, довелося видалити частину черепа.

Після цього спортсмена ввели в медикаментозну кому. Нейрохірург Мері Кобб, яка прооперувала Дадашева, заявляла, що у боксера була сильна кровотеча.

23 липня Максим Дадашев помер, не приходячи до тями, в клініці штату Меріленд

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