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27 вересня • оновлено в 19:30
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"Почекає": стало відомо про бій Усика з переможцем реваншу Джошуа — Руїс

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Промоутер українського боксера Олександра Усика Едді Хірн розповів про подальші плани свого підопічного в суперважкому дивізіоні.

Олександр Усик

Олександр Усик

"Після Спонга Усик стане обов'язковим претендентом на бій із переможцем реваншу між Джошуа і Руїсом, тому Олександр просто почекає. Думаю, він буде чекати, а потім битиметься з переможцем", — сказав Хірн в інтерв'ю talkSport.

Бій між Олександром Усиком і Тайроном Спонгом відбудеться 12 жовтня в Чикаго.

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У попередньому бою українець нокаутом у 8-му раунді здобув перемогу над британцем Тоні Белью — цей поєдинок став останнім для Олександра в першій важкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українець Олександр Усик зізнався, що йому загрожувало завершення кар'єри через травму, яку він отримав напередодні бою з Карласом Такамом.

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Тема
Джошуа – Руїс: реванш
Особи
Едді Хірн Олександр Усик
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