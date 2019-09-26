"Почекає": стало відомо про бій Усика з переможцем реваншу Джошуа — Руїс

Промоутер українського боксера Олександра Усика Едді Хірн розповів про подальші плани свого підопічного в суперважкому дивізіоні.

Олександр Усик

"Після Спонга Усик стане обов'язковим претендентом на бій із переможцем реваншу між Джошуа і Руїсом, тому Олександр просто почекає. Думаю, він буде чекати, а потім битиметься з переможцем", — сказав Хірн в інтерв'ю talkSport.

Бій між Олександром Усиком і Тайроном Спонгом відбудеться 12 жовтня в Чикаго.

У попередньому бою українець нокаутом у 8-му раунді здобув перемогу над британцем Тоні Белью — цей поєдинок став останнім для Олександра в першій важкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українець Олександр Усик зізнався, що йому загрожувало завершення кар'єри через травму, яку він отримав напередодні бою з Карласом Такамом.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!