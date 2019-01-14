Побитий Ломаченком боксер виграв бій ефектним нокаутом у 1-му раунді

Колишній чемпіон світу з боксу в другій найлегшій вазі Гільєрмо Рігондо успішно повернувся на професійний ринг після 13-місячної перерви.

13 січня у Лос-Анджелесі кубинський боксер у ваговій категорії до 55,3 кг. ефектно розібрався із мексиканцем Джованні Дельгадо. Бій закінчився у першому раунді, після того як Рігондо нокаутував опонента.

Усього на рахунку Гільєрмо — 18 перемог (12 нокаутом) і одна поразка. Також він є дворазовим чемпіоном Олімпійських ігор.

Рігондо — Дельгадо Twitter

Рігондо — Дельгадо Twitter

Рігондо — Дельгадо Twitter

Рігондо — Дельгадо Twitter

Ригондо — Дельгадо Twitter

Рігондо — Дельгадо Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, свій крайній бій Рігондо провів у грудні 2017 року, 38-річний кубинець програв Василю Ломаченку поєдинок за титул чемпіона світу у другій напівлегкій вазі. Гільєрмо після шостого раунду відмовився продовжувати бій, пославшись на травму руки.

Після перемоги над Рігондо Ломаченко влаштував тролінг на рингу, повеселивши американську публіку.

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