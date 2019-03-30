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Побитий Ломаченком боксер повернувся в ринг ефектним нокаутом

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Екс-чемпіон світу Роман Мартінес вперше за три роки вийшов на ринг, де здобув перемогу над боксером з Нікарагуа Вільямом Гонсалесом. З 2016 році пуерториканець був нокаутований українцем Василем Ломаченком.

Мартінес зустрівся з Гонсалесом в легкій вазі в ніч на 30 березня. Боксер з Нікарагуа у восьмому раунді пропустив серію атак від пуерторіканця і опустився на канвас. Рефері тут же зупинив поєдинок, незважаючи на обурення Гонсалеса, який не збирався здаватися.

Відео нокауту – з 3:47:44

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Роман Мартінес і Вільям Гонсалес

Роман Мартінес і Вільям Гонсалес

Boxing Scene

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Станіслав Скороход (18-2, 15 КО) достроково завершив свій 18-й бій у професійному боксі. Наш спортсмен, який виступає в першій напівсередній вазі, в другому раунді відправив у нокаут мексиканця Хосе Луїса Цунігу (16-4-1, 9 КО).

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Особи
Роман МартінесВасиль Ломаченко
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