Побитий Ломаченком боксер повернувся в ринг ефектним нокаутом

Екс-чемпіон світу Роман Мартінес вперше за три роки вийшов на ринг, де здобув перемогу над боксером з Нікарагуа Вільямом Гонсалесом. З 2016 році пуерториканець був нокаутований українцем Василем Ломаченком.

Мартінес зустрівся з Гонсалесом в легкій вазі в ніч на 30 березня. Боксер з Нікарагуа у восьмому раунді пропустив серію атак від пуерторіканця і опустився на канвас. Рефері тут же зупинив поєдинок, незважаючи на обурення Гонсалеса, який не збирався здаватися.

Відео нокауту – з 3:47:44

Роман Мартінес і Вільям Гонсалес Boxing Scene

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Станіслав Скороход (18-2, 15 КО) достроково завершив свій 18-й бій у професійному боксі. Наш спортсмен, який виступає в першій напівсередній вазі, в другому раунді відправив у нокаут мексиканця Хосе Луїса Цунігу (16-4-1, 9 КО).

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!