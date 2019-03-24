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Побитий Кличком боксер здобув ефектну перемогу в США - відео нокдауну

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Болгарський боксер Кубрат Пулєв (27-1, 14 КО) дебютував в США достроковою перемогою над румуном Богданом Діною (18-2, 14 КО).

Діна - Пулєв

Діна - Пулєв

Twitter.com/scorecardboxing

У 7-му раунді Пулєв відправив Діну в нокдаун, але рефері дав йому можливість відновитися.

Через деякий час румунський боксер знову пропустив правий через руку і виявився на канвасi. Кількома секундами пізніше Пулєв відправив опонента в третій нокдаун, після чого рефері зупинив поєдинок.

Пулєв є обов'язковим претендентом на титул IBF британця Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО).

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Відзначимо, що в листопаді 2014 року український Володимир Кличко, завдав Кубрату єдиної поразки на професійному рингу.

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Особа
Кубрат Пулєв
Місце
США
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