Побитий Кличком боксер здобув ефектну перемогу в США - відео нокдауну

Болгарський боксер Кубрат Пулєв (27-1, 14 КО) дебютував в США достроковою перемогою над румуном Богданом Діною (18-2, 14 КО).
Діна - Пулєв
Twitter.com/scorecardboxing
У 7-му раунді Пулєв відправив Діну в нокдаун, але рефері дав йому можливість відновитися.
Через деякий час румунський боксер знову пропустив правий через руку і виявився на канвасi. Кількома секундами пізніше Пулєв відправив опонента в третій нокдаун, після чого рефері зупинив поєдинок.
Пулєв є обов'язковим претендентом на титул IBF британця Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО).
Відзначимо, що в листопаді 2014 року український Володимир Кличко, завдав Кубрату єдиної поразки на професійному рингу.
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