Побитий Кличком боксер збентежив журналістку поцілунком під час інтерв'ю: курйозне відео

Колишній суперник легендарного Володимира Кличка болгарин Кубрат Пулєв відзначився екстравагантною витівкою після свого бою з румуном Богданом Діну.

Поєдинок став дебютним в США для "Кобри" і завершився його перемогою в сьомому раунді технічним нокаутом.

Після перемоги Пулєв відправився на інтерв'ю для Vegas Sports Daily, яке проводила журналістка Дженні Суше. У кінцівці розмови дівчина запитала болгарина, чи заслуговує він наступного бою проти лінійного чемпіона Тайсона Ф'юрі.

🥊💋 In case you have not watched it - this video of Bulgarian heavyweight boxer Kubrat Pulev kissing a female reporter after his win over Bogdan Dinu the other night has gone absolutely viral on social media pic.twitter.com/4VswieC6av