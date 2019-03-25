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Побитий Кличком боксер збентежив журналістку поцілунком під час інтерв'ю: курйозне відео

1.3тЧитати матеріал російською

Колишній суперник легендарного Володимира Кличка болгарин Кубрат Пулєв відзначився екстравагантною витівкою після свого бою з румуном Богданом Діну.

Поєдинок став дебютним в США для "Кобри" і завершився його перемогою в сьомому раунді технічним нокаутом.

Після перемоги Пулєв відправився на інтерв'ю для Vegas Sports Daily, яке проводила журналістка Дженні Суше. У кінцівці розмови дівчина запитала болгарина, чи заслуговує він наступного бою проти лінійного чемпіона Тайсона Ф'юрі.

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Кубрат відповів ствердно, після чого несподівано поцілував репортершу в губи, чим явно спантеличив Дженні. Суше пізніше назвала такий вчинок боксера "трохи несподіваним і дивним".

Відзначимо, що Пулєв є останнім бійцем, якого вдалося нокаутувати Володимиру Кличку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нокаут Володимиром Кличком Кубрата Пулєва увійшов до топ-10 кращих в кар'єрі українця. Удар було представлено в добірці, яка присвячена дню народженню Кличка-молодшого 25 березня.

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Особа
Кубрат Пулєв
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