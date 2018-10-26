''Побити монстра'': суперник Усика виступив із зухвалою заявою

Британський боксер Тоні Белью не сумнівається в своїй перемозі над абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі Олександром Усиком. Поєдинок відбудеться 10 листопада в Манчестері.

"Я не думаю, що зможу перемогти його... Я знаю, що можу перемогти його. Кожен, хто зазвичай дивиться йому в очі, - заздалегідь побита людина. Я теж заглядав у них, і він бачить, що я не такий. 10 листопада я знайду спосіб, і я збираюся побити монстра. Я хочу знищити його, тому що він не зможе перемогти мене. Я зламаю його і заберу його душу", - цитує Белью The Mirror.

Тоні Белью ian@ianwoodphotography.com

Після бою британець збирається завершити кар'єру і поєдинок проти Усика стане для нього гідним суперником наостанок.

"Немає перевірки кращої, ніж поєдинок з Усиком - боксером, якого боїться більшість боксерів. У мене є все, щоб перемогти. 10 листопада я збираюся зробити те, що не робив ніхто до мене - я нокаутую його і стану абсолютним чемпіоном світу", - з упевненістю заявив Белью.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британець Тоні Белью висловив невдоволення постійними перевірками на допінг.