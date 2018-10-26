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''Побити монстра'': суперник Усика виступив із зухвалою заявою

3.1тЧитати матеріал російською

Британський боксер Тоні Белью не сумнівається в своїй перемозі над абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі Олександром Усиком. Поєдинок відбудеться 10 листопада в Манчестері.

"Я не думаю, що зможу перемогти його... Я знаю, що можу перемогти його. Кожен, хто зазвичай дивиться йому в очі, - заздалегідь побита людина. Я теж заглядав у них, і він бачить, що я не такий. 10 листопада я знайду спосіб, і я збираюся побити монстра. Я хочу знищити його, тому що він не зможе перемогти мене. Я зламаю його і заберу його душу", - цитує Белью The Mirror.

Тоні Белью

Тоні Белью

ian@ianwoodphotography.com

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''Він монстр'': Белью пообіцяв шокувати в бою з ''невидимим'' Усиком

Після бою британець збирається завершити кар'єру і поєдинок проти Усика стане для нього гідним суперником наостанок.

"Немає перевірки кращої, ніж поєдинок з Усиком - боксером, якого боїться більшість боксерів. У мене є все, щоб перемогти. 10 листопада я збираюся зробити те, що не робив ніхто до мене - я нокаутую його і стану абсолютним чемпіоном світу", - з упевненістю заявив Белью.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британець Тоні Белью висловив невдоволення постійними перевірками на допінг.

Особи
Тоні БельюОлександр Усик
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Січинський Вася
Січинський Вася
В ютубе встречал ролик с названием "соперники Ломаченко. До и после", где собраны высказывания до боя и интервью после боя....вот несколько говорили примерно то же, что говорит Белью...только после боя идут глупые отмазки и оправдания...вот посмотрим что этот говорун скажет после боя, если бой закончится победой Усика...
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Алибабаевич. Абдурахман
Алибабаевич. Абдурахман
Читаю эту хуйню и вспоминаю Гасиева.Сдержанного спокойного адекватного.Я думаю Гасиев побил бы Белью.Он держит удар писец а у этого дибила бородатого кроме удара ни чо нету.Да иэтот удар уже тоже под вопросом.Хей это не Усик и не Гасиев.
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