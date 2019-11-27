Головна Новини
29 листопада • оновлено в 12:26
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"З наростанням": Бетербієв відмовив Гвоздику у реванші

6.6т
Читати матеріал російською

Російський боксер напівважкої ваги Артур Бетербієв не бачить сенсу в проведенні матчу-реваншу з українцем Олександром Гвоздиком.

19 жовтня представник РФ об'єднав чемпіонські пояси за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC) і Міжнародної федерації боксу (IBF), перемігши нашого співвітчизника у 10 раунді технічним нокаутом.

Новини
"Пояс же залишився": Гвоздик відверто висловився після поразки від Бетербієва

Бетербієв – Гвоздик

Бетербієв – Гвоздик

"Не горю бажанням знову битися з українцем. Я хочу рухатися далі. У моєму розумінні реванш – це коли боксер одним випадковим ударом програв, коли трапився якийсь форс-мажор. У нашому бою не було жодних сюрпризів. Все тривало з наростанням, так що результат закономірний", – цитує Бетербієва "Російська газета".

Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон Василь Ломаченко назвав головну причину поразки Олександра Гвоздика від Артура Бетербієва.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Гвоздик – Бетербієв" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Гвоздик – Бетербієв
Особи
Артур Бетербієв Олександр Гвоздик
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
8
4
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванович Василий
Иванович Василий
Лома верно сказал, даже с лёту: слабая физ-подготовка была. Если не ошибаюсь, видео было, где он танцы показывал вместо тренировки физики, вот в танцоры и пора переходить.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
bregovich mark
bregovich mark
Меньше шария дивитись треба було!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги