"З наростанням": Бетербієв відмовив Гвоздику у реванші

Російський боксер напівважкої ваги Артур Бетербієв не бачить сенсу в проведенні матчу-реваншу з українцем Олександром Гвоздиком.

19 жовтня представник РФ об'єднав чемпіонські пояси за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC) і Міжнародної федерації боксу (IBF), перемігши нашого співвітчизника у 10 раунді технічним нокаутом.

Бетербієв – Гвоздик

"Не горю бажанням знову битися з українцем. Я хочу рухатися далі. У моєму розумінні реванш – це коли боксер одним випадковим ударом програв, коли трапився якийсь форс-мажор. У нашому бою не було жодних сюрпризів. Все тривало з наростанням, так що результат закономірний", – цитує Бетербієва "Російська газета".

Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон Василь Ломаченко назвав головну причину поразки Олександра Гвоздика від Артура Бетербієва.

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