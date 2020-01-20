"Пів року з Ломаченком": батько Хабіба розповів про бій із Мейвезером

Батько чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова Адбулманап прокоментував інформацію про можливий бій проти непереможного американця Флойда Мейвезера.

"У Мейвезера статистика боїв: 50 перемог і 0 поразок, він найбільший у боксі та хоче побитися з таким же чемпіоном, який не програвав жодного бою – з Хабібом. Ми заявили вже давним-давно: дайте нам закінчити з Тоні Фергюсоном, після цього пів року попрацюємо з Ломаченком, потім буде бій з боксу", – цитує слова Нурмагомедова-старшого Sport.ua.

Адбулманап і Хабіб Нурмагомедова Спорт-Експрес

Він також озвучив свою версію формату поєдинку проти Мейвезера, запропонувавши провести останній раунд за правилами MMA.

"Ми пропонуємо будь-який день в будь-якому місці, тільки з однією умовою: 11 раундів з боксу та один зі змішаних єдиноборств: якщо ми вистоїмо 11 раундів проти найкращого боксера, то чому б йому не вийти на один раунд за правилами ММА з нами?" – додав Абдулманап.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент UFC Дейна Вайт заявив, що свій наступний бій Хабіб Нурмагомедов проведе проти Конора МакГрегора.

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