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18 березня • оновлено в 18:57
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"Пийте воду з-під крана": Усик сказав, як не захворіти на коронавірус

1.9т
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Непереможний український боксер Олександр Усик розповів 100%-ий спосіб, як не захворіти на коронавірус.

Олександр Усик

Олександр Усик

"Якщо є можливість, виїжджайте за місто де є ліс. Ходіть по лісі і дихайте. Насичуйте себе киснем. Коли в організмі йде насичення киснем, так звані віруси, які ми пiдхоплюємо в місті або громадських місцях - їх кисень вбиває. Купайтеся в басейні з хлоркою, пийте воду з-під крана - хлорка все вбиває. Посміхайтеся обов'язково, йдучи на роботу поцілуйте дружину 3 рази, дітей теж, маму, брата, друга - не соромтеся. Обійми роблять нас добрішими і збільшують роки нашого життя", - сказав Усик в прямому ефірі в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Усик викликав справжній скандал в мережі своїм порадами про те, як уберегтися від коронавiрусу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Усик
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Ершов Василий
Ершов Василий
Як кажуть Алєксандрови співмовники - маразм крєпчал...
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
"Пейте воду из-под крана - хлорка все убивает". Слушайте советы докторского боксера или боксерского доктора - и хлорка действительно все убьет, без исключения.
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