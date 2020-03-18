Непереможний український боксер Олександр Усик розповів 100%-ий спосіб, як не захворіти на коронавірус.

Олександр Усик

"Якщо є можливість, виїжджайте за місто де є ліс. Ходіть по лісі і дихайте. Насичуйте себе киснем. Коли в організмі йде насичення киснем, так звані віруси, які ми пiдхоплюємо в місті або громадських місцях - їх кисень вбиває. Купайтеся в басейні з хлоркою, пийте воду з-під крана - хлорка все вбиває. Посміхайтеся обов'язково, йдучи на роботу поцілуйте дружину 3 рази, дітей теж, маму, брата, друга - не соромтеся. Обійми роблять нас добрішими і збільшують роки нашого життя", - сказав Усик в прямому ефірі в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Усик викликав справжній скандал в мережі своїм порадами про те, як уберегтися від коронавiрусу.

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