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Підстава для України з боями Усика: промоутер дав коментар

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Промоутер Олександра Усика (16-0, 12 КО) Олександр Красюк спростував інформацію про те, що українські вболівальники ризикують більше не побачити боїв кримчанина на загальнодоступному телеканалі "Інтер".

Олександр Усик

Олександр Усик

K2

"Інформацію про те, що "Інтер" може втратити права на трансляцію боїв Усика я дізнався з інтернету. Поруч з цією новиною була інша: що Володимир Кличко 25 травня проведе бій на НСК "Олімпійський". Дата виходу новин – 1 квітня. Тому коментувати тут власне нічого", – сказав Красюк в інтерв'ю СпортАрене.

Варто зазначити, що інформація про можливу підставу для українців з трансляціями боїв Усика не на "Інтері" з'явилася в мережі 2 квітня.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, свій наступний поєдинок Усик проведе в рамках суперважкої вагової категорії з трансляцією на DAZN. Суперником українського боксера стане представник Камеруну Карлос Такам.

За попередньою інформацією бій не відбудеться в заплановану дату 18 травня, а буде перенесений.

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Особи
Олександр КрасюкОлександр Усик
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