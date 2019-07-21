Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Підкрався ззаду: Белью "напав" на Усика в Лондоні - опубліковано відео

15т Читати матеріал російською

Непереможний український важкоатлет Олександр Усик (16-0, 12 КО) на вечорі боксу в Лондоні випадково зіткнувся зі своїм минулим суперником Тоні Белью.

Знамениті спортсмени перетнулися на арені О2 перед поєдинок за участю Ділліан Уайта (26-1, 18 КО) і Оскара Ріваса (26-1).

Тоні підкрався до українця ззаду і несподівано обійняв його. Повернувшись Усик радісно посміхнувся, побачивши, хто насправді вчинив "напад" на нього. Британець поплескав українця по щоці і відважив йому комплімент: "Класна у тебе куртка".

Новини
Нокдаун у першому раунді: відбувся супербій Пак’яо — Турман — опубліковано відео

Нагадаємо, що 11 листопада минулого року Олександр захистив титули чемпіона світу в першій важкій вазі WBC WBA WBO IBF, нокаутувавши Белью (30-2-2, 20 КО) в 8-му раунді

15 липня Белью назвав Усика бійцем елітного рівня і впевнений, що в супертяжах у нього буде прекрасне майбутнє.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій Уайт - Рівас завершився одноголосним рішенням суддів на користь британця.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Особи
Олександр Усик Тоні Белью
Місце
Англія Лондон
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
1
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
H Ya
H Ya
Усик - гнида.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Усик+Гвоздік=Підари
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel