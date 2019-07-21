Підкрався ззаду: Белью "напав" на Усика в Лондоні - опубліковано відео

Непереможний український важкоатлет Олександр Усик (16-0, 12 КО) на вечорі боксу в Лондоні випадково зіткнувся зі своїм минулим суперником Тоні Белью.

Знамениті спортсмени перетнулися на арені О2 перед поєдинок за участю Ділліан Уайта (26-1, 18 КО) і Оскара Ріваса (26-1).

Тоні підкрався до українця ззаду і несподівано обійняв його. Повернувшись Усик радісно посміхнувся, побачивши, хто насправді вчинив "напад" на нього. Британець поплескав українця по щоці і відважив йому комплімент: "Класна у тебе куртка".

Нагадаємо, що 11 листопада минулого року Олександр захистив титули чемпіона світу в першій важкій вазі WBC WBA WBO IBF, нокаутувавши Белью (30-2-2, 20 КО) в 8-му раунді

15 липня Белью назвав Усика бійцем елітного рівня і впевнений, що в супертяжах у нього буде прекрасне майбутнє.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій Уайт - Рівас завершився одноголосним рішенням суддів на користь британця.

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