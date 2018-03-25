Перспективний казахстанський боксер відправив американця у важкий нокаут на 38-й секунді бою

Перспективний казахстанський боксер Іван Дичко (5-0, 5 КО) здобув свою п'яту перемогу на профі-рингу. На вечорі боксу в готелі "Семіноле Хард Рок" Голлівуд, США, 27-річний Дичко нокаутувавши на 38-й секунді першого раунду американця Стефена Кірнона (2-1, 1 КО).

Нагадаємо, що в жовтні минулого року уродженець Рудного в третьому раунді "вимкнув світло" американському дебютанту Родрігесу Кейджу.

Раніше в дебютному поєдинку Дичко відправив у нокаут у першому раунді іншого американського боксера Ейбура Райта.

Нагадаємо, що недавно український боксер Максим Продан, який виступає в напівсередній вазі, декласував серба Сашу Янич, впевнено нокаутувавши суперника.