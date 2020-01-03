"Переміг би Кличка?" Промоутер Усика висміяв Уайлдера та Ф'юрі

Промоутер Matchroom Boxing Едді Хірн сумнівається в перемозі Тайсона Ф'юрі над Деонтеєм Уайлдером через скасування прес-туру. Він вважає, що саме це допомогло йому виграти у Володимира Кличка.

"Один із шляхів до перемоги для Ф'юрі – залізти в голову Уайлдера. Подумайте, виграв би він у Володимира Кличка, якби не перша прес-конференція та дуель поглядів? Якби я був на місці Ф'юрі, то обов'язково наполіг би на прес-турі", – з насмішкою заявив Хірн, який веде справи українця Олександра Усика, агентству TalkSport.

Едді Хирн Boxingnews.com.ua

Промоутер також сказав, що не розуміє причину скасування прес-туру, оскільки перед таким серйозним боєм він просто необхідний.

"Ви говорите, що перед поєдинком такого рівня напруги не буде прес-туру? Як це розуміти? Ви тільки уявіть цих двох персонажів – Ф'юрі й Уайлдер. Я б тут же сів на літак. Лондон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, де завгодно. Просто зробіть це будь-якою ціною!" – додав промоутер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн придумав конкретний план, метою якого є утримання всіх чемпіонських поясів в руках його підопічного.

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