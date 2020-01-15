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15 січня • оновлено в 21:32
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Перед боєм з Джошуа: Усик отримав важливу пораду від ексчемпіона світу

1.8т
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Колишній чемпіон світу в другій середній вазі Карл Фроч порадив українцеві Олександру Усику перед боєм з Ентоні Джошуа провести поєдинок з яким-небудь досвідченим супертяжем.

Перед боєм з Джошуа: Усик отримав важливу пораду від ексчемпіона світу

"Я хочу побачити бій Джошуа з Усиком. Однак я вважаю, що Усику спершу треба побитися з гідним суперважковаговиком. І таким суперником для нього є Чісора. Дерек покаже, чи здатна Усик витримати бій проти могутнього опонента з важким ударом", – заявив Фроч в інтерв'ю Sky Sports.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекерські контори різко змінили котирування на результат потенційного бою Олександра Усика (17-0, 13 КО) проти чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBО Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

8 грудня президент WBO Франсиско Валкарсель заявив, що Ентоні Джошуа повинен провести негайну захист титулу проти офіційного претендента українця Олександра Усика.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Усик - Джошуа
Особи
Олександр Усик Ентоні Джошуа
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