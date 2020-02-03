"П'є моторне масло": американський тренер пояснив феномен Ломаченка

Знаменитий американський тренер Тедді Атлас назвав українського суперчемпіона Василя Ломаченка один з кращих боксерів в історії.

На думку авторитетного фахівця, наш співвітчизник показує космічний рівень навичок і техніки.

"Ломаченко – це машина. Ломаченко – хороший, дуже розумний хлопець. У нього відмінна команда. Василь – партнер по команді мого Олександра Гвоздика. Він приголомшливий на ринзі та поза ним. Він машина. Я думаю, що замість води або інших рідин він п'є у кутку просте моторне масло. По частині техніки Ломаченко дуже хороший. Він – Матриця з кутами і Нео, який показує вам всі ці кути", – цитує Атласа fightnews.info.

Теофімо Лопес і Василь Ломаченко

Говорячи про майбутній поєдинок Василя проти Теофімо Лопеса, тренер зазначив, що українцю належить битися проти дуже непростого опонента. "Цікава річ тут в тому, чи зможе Ломаченко знешкодити бомбу. Лопес – молодий хлопець, йому 22 роки. Теофімо тільки що виграв титул, він вірить в себе. Молоді хлопці не знають, що хтось може бути кращим за них. Цим вони і небезпечні. Вони просто вірять, що можуть зробити це. Такі бійці не знають, як програвати. У них є молодість, віра та сила", – резюмував Тедді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аналітики опублікували ставки на бій Василя Ломаченка і Теофімо Лопеса, назвавши очевидного фаворита поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!