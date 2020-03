Ексчемпіон світу в суперважкій вазі Джозеф Паркер (27-2, 21 KO) здобув ефектну перемогу над американцем Шонделлом Тереллом Вінтерсом (13-3, 12 KO).

Поєдинок на арені The Ford Center at The Star в каліфорнійському місті Фріско (США) завершився в 5-му раунді.

Новозеландець з перших хвилин агресивно захопив центр рингу, чудово "перевіряючи" голову суперника джебом. На останніх секундах третього раунду Вінтерс пропустив правий боковий, відправившись у глибокий нокдаун. Розв'язка настала в п'ятій трихвилинці, коли черговий хук брутально "загасив" світло андердогу.

"Думаю, що наприкінці року повинен побитися з переможцем бою Усик – Чісора. Вважаю, що Усик буде відмінним викликом для мене. Я теж вмію боксувати. Як закінчиться наш бій? Ставлю на себе в будь-якому поєдинку. Якщо я добре прикладуся, то нокаутую будь-кого", – заявив після перемоги Паркер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джозефа Паркера назвали наступним суперником Усика в разі, якщо Ентоні Джошуа вирішить провести поєдинок проти болгарина Кубрата Пулєва.

