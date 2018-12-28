Пак’яо "провалив" допінг-тест

40-річний філіппінський легендарний боксер Менні Пак’яо (60-7-2, 39 КО), який завершує підготовку до відповідального бою із американцем Едріеном Бронером (33-3-1, 24 КО), перебуває у чудовому настрої, про що свідчить його прикольний пост у Twitter.

I started my #BoxingDay celebration early with a five-mile run up to the Hollywood Sign, followed by 2,000 situps and other conditioning exercises, and finished the morning with a random test from @Vada_Testing, where I tested positive for excellence. @PBC #PacquiaoBroner - Manny Pacquiao (@mannypacquiao) 26 грудня 2018 р

Боксер, котрий тренується зараз у сонячній Каліфорнії, із посмішкою написав про "провалений" допінг-тест.

"Почав святкувати свій "Boxing Day" із кросу в 5 миль до знака "Hollywood", після чого зробив 2000 присідань й інші вправи із ЗФП, і завершив ранок допінг-тестом від VADA. Проба виявилася позитивною на інгредієнт, який називається "найвища якість".

Нагадаємо, що у його опонента Едріена Бронера проблеми зовсім не із жартівливих. Напередодні поєдинку із Пак’яо американець потрапив у в'язниці одразу з тренувального табору, повідомляє TMZ.

Едріен Бронер

У грудні 2017 року Бонер був заарештований за перевищення швидкості і водіння незареєстрованим автомобілем без водійських прав і страховки.

Боксера доставили в окружну в'язницю, а згодом випустили на свободу, найімовірніше, після внесення заставної суми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний філіппінський боксер Менні Пак’яо під час підготовки до поєдинку проти чемпіона світу в чотирьох вагових категоріях Едріена Бронера (33-3-1, 24 КО) вдарив свого тренера Бубо Фернандеса.