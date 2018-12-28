МоваЯзык
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Пак’яо "провалив" допінг-тест

3.9тЧитати матеріал російською

40-річний філіппінський легендарний боксер Менні Пак’яо (60-7-2, 39 КО), який завершує підготовку до відповідального бою із американцем Едріеном Бронером (33-3-1, 24 КО), перебуває у чудовому настрої, про що свідчить його прикольний пост у Twitter.

Боксер, котрий тренується зараз у сонячній Каліфорнії, із посмішкою написав про "провалений" допінг-тест.

"Почав святкувати свій "Boxing Day" із кросу в 5 миль до знака "Hollywood", після чого зробив 2000 присідань й інші вправи із ЗФП, і завершив ранок допінг-тестом від VADA. Проба виявилася позитивною на інгредієнт, який називається "найвища якість".

Нагадаємо, що у його опонента Едріена Бронера проблеми зовсім не із жартівливих. Напередодні поєдинку із Пак’яо американець потрапив у в'язниці одразу з тренувального табору, повідомляє TMZ.

Едріен Бронер

Едріен Бронер

У грудні 2017 року Бонер був заарештований за перевищення швидкості і водіння незареєстрованим автомобілем без водійських прав і страховки.

Боксера доставили в окружну в'язницю, а згодом випустили на свободу, найімовірніше, після внесення заставної суми.

Новини
Пак’яо підтвердив реванш із Мейвезером

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний філіппінський боксер Менні Пак’яо під час підготовки до поєдинку проти чемпіона світу в чотирьох вагових категоріях Едріена Бронера (33-3-1, 24 КО) вдарив свого тренера Бубо Фернандеса.

Особа
Менні Пак'яо
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги