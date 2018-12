Пак’яо "провалив" допінг-тест

40-річний філіппінський легендарний боксер Менні Пак’яо (60-7-2, 39 КО), який завершує підготовку до відповідального бою із американцем Едріеном Бронером (33-3-1, 24 КО), перебуває у чудовому настрої, про що свідчить його прикольний пост у Twitter.

I started my #BoxingDay celebration early with a five-mile run up to the Hollywood Sign, followed by 2,000 situps and other conditioning exercises, and finished the morning with a random test from @Vada_Testing, where I tested positive for excellence. @PBC #PacquiaoBroner