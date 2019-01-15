Пакьяо — Бронер: названий фаворит чемпіонського супербою

Легендарний боксер Менні Пакьяо вважається очевидним фаворитом поєдинку проти американця Едріена Бронера. Повернення філіппінця на ринг пройде 20 січня у Лас-Вегасі на арені MGM Grand Garden Arena. На кону стоятиме пояс регулярного чемпіона за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) в напівсередній вазі.

Ставки на перемогу Пакьяо приймаються із коефіцієнтом 1,36. Нічия оцінюється котируванням 19,00. А показники на успіх Бронера досягають рівня 3,10. Водночас букмекери практично не сумніваються у тому, що бій пройде всі відведені 12 раундів. Ставки на перемогу Менні за очками оцінюються коефіцієнтом 2,00. На дострокову ж перемогу філіппінського чемпіона можна поставити з котируванням 3,75.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Менні Пакьяо та легендарний американець Флойд Мейвезер у липні нинішнього року можуть провести матч-реванш. Грандіозну подію хочуть організувати в Росії або Лондоні.

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