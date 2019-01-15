МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Пакьяо — Бронер: названий фаворит чемпіонського супербою

940Читати матеріал російською

Легендарний боксер Менні Пакьяо вважається очевидним фаворитом поєдинку проти американця Едріена Бронера. Повернення філіппінця на ринг пройде 20 січня у Лас-Вегасі на арені MGM Grand Garden Arena. На кону стоятиме пояс регулярного чемпіона за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) в напівсередній вазі.

Ставки на перемогу Пакьяо приймаються із коефіцієнтом 1,36. Нічия оцінюється котируванням 19,00. А показники на успіх Бронера досягають рівня 3,10. Водночас букмекери практично не сумніваються у тому, що бій пройде всі відведені 12 раундів. Ставки на перемогу Менні за очками оцінюються коефіцієнтом 2,00. На дострокову ж перемогу філіппінського чемпіона можна поставити з котируванням 3,75.

Пакьяо — Бронер: названий фаворит чемпіонського супербою

Новини
Бій непереможного українського боксера завершився незвичайним результатом

Як повідомляв OBOZREVATEL, Менні Пакьяо та легендарний американець Флойд Мейвезер у липні нинішнього року можуть провести матч-реванш. Грандіозну подію хочуть організувати в Росії або Лондоні.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "WBA" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
WBA
Особа
Менні Пак'яо
Місце
СШАЛас-Вегас
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги