"Особливий": американський тренер заступився за Ломаченка

Американський тренер з боксу Стівен Едвардс відповів критикам українського чемпіона Василя Ломаченка. Нашого боксера звинувачують у недостатній кількості поєдинків у професіоналах.

"Лома – особливий. У нього 12 чемпіонських боїв – більше, ніж у Майкі Гарсії та Кейта Турмана. Українець став чемпіоном у трьох вагових категоріях і об'єднав титули", - встав на захист нашого боксера Едвардс у своїй колонці на порталі BoxingScene.

Василь Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

Американець також захопився сміливістю Ломаченка, який у другому поєдинку на профірингу боровся за титул чемпіона світу.

"Хто ще в боксі не побоявся зустрітися з Салідо в другому бою, а потім в наступному поєдинку боксував з Гарі Расселом? Серйозно, у жодного боксера не вистачить сміливості зробити це", - заявив Едвардс.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що наступний поєдинок Василь Ломаченко проведе проти британця Ентоні Кролли. Бій відбудеться 12 квітня у Лос-Анджелесі.

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