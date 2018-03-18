"Особливі почуття": Гвоздик назвав головну складність в бою з Амаром

Український боксер Олександр Гвоздик (15-0, 12 KO), який завоював пояс тимчасового чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі, оцінив бій з французом. За словами харків'янина йому дуже заважала швидкість суперника.

"Амар був невловимий, у нього відмінний захист. Він швидко бігав і його було важко дістати. Після перемоги відчуваю особливі почуття. Тепер я дивлюся тільки вперед і сподіваюся, що отримаю бій за повноцінний титул", - заявив Гвоздик в інтерв'ю boxingscene .

Нагадаємо, що наступним суперником Гвоздика стане переможець пари Адоніс Стівенсон - Баду Джек. Їх бій відбудеться 19 травня в канадському Монреалі. На кону буде стояти пояс WBC, яким Стівенсон володіє з 2013 року.