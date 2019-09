Організаторів ЧС із боксу в Росії звинуватили в навмисній жорстокості

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман жорстко розкритикував організаторів чемпіонату світу з боксу-2019 у Росії.

Невдоволення функціонера викликав поєдинок 1/4 фіналу у ваговій категорії понад 91 кілограм між американцем Річардом Торресом і узбеком Баходіром Джалоловим.

Бій завершився у першому раунді, коли узбецький боксер відправив суперника у важкий нокаут. У результаті Торреса госпіталізували.

Brutal and criminal to allow a professional boxer Jalolov from Russia with 6-0 as a pro to fight outclassed, outweighed and far smaller USA 20 year old amateur Torrez AIBA world championship in Russia. Jalolov is scheduled for his 7th pro fight in 11 days in USA pic.twitter.com/kP8Pwa3PZ9