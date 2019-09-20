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22 вересня • оновлено в 14:34
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Організаторів ЧС із боксу в Росії звинуватили в навмисній жорстокості

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Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман жорстко розкритикував організаторів чемпіонату світу з боксу-2019 у Росії.

Організаторів ЧС із боксу в Росії звинуватили в навмисній жорстокості

instagram.com/russianboxingfederation

Невдоволення функціонера викликав поєдинок 1/4 фіналу у ваговій категорії понад 91 кілограм між американцем Річардом Торресом і узбеком Баходіром Джалоловим.

Бій завершився у першому раунді, коли узбецький боксер відправив суперника у важкий нокаут. У результаті Торреса госпіталізували.

"Жорстоко і злочинно дозволяти професійному боксеру Джалолову, у якого за плечима шість боїв у профі, битися з 20-річним любителем зі США, що поступається йому в класі, вазі і габаритах, на чемпіонаті світу в Росії. У Джалолова через 11 днів у США намічений сьомий бій у профі", – написав Сулейман у Twitter.

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Зазначимо, що в 1/8 фіналу Баходір Джалолов за суддівськими записками пройшов українця Цотне Рогаву.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найсильніші українські боксери бойкотували чемпіонат світу в Росії. На турнір вирушили бійці другого ешелону, які не показали високих результатів.

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Тема
чемпiонат свiту з боксу
Місце
Росія
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