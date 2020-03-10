Опубліковані результати допінг-тестів Вайлдера і Ф'юрі

Чемпіон світу британець Тайсон Ф'юрі і колишній володар поясу американець Деонтей Вайлдер успішно здали допінг-тести Асоціації з добровільного тестування на допінг (VADA).

Уайлдер - Ф'юрі

"Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер успішно пройшли допінг-тести VADA, які є частиною програми "Чистий бокс". Хочемо подякувати обом боксерам та їхнiм команди за бажання приєднатися до цієї програми і продемонструвати, що вони чесні спортсмени", - сказано в заяві пресслужби WBC .

Як повідомляв OBOZREVATEL, другий поєдинок Тайсона і Деонтея відбувся 23 лютого на арені MGM Grand в Лас-Вегасі і завершився в 7-й трихвилинці, після того, як команда Вайлдера викинула в ринг рушник.

Свій перший бій 2 грудня Ф'юрі і Вайлдер завершили внічию. При цьому боксер зі США двічі відправляв суперника в нокдаун.

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