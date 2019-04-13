Опублікована вражаюча статистика Ломаченка в бою з Кроллой

Українець Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) нокаутував британця Ентоні Кроллу (34-7-3, 13 КО), і успішно захистив титули чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA.

Згідно з підрахунком комп'ютеризованої системи оцінки ударів в єдиноборствах CompuBox, на момент зупинки бою в четвертому раунді Василь викинув 249 удари, 72 з яких були точними (29%). Серед них 14 джебів і 58 силових ударів.

Противник Ломаченка завдав 96 ударів, і лише 12 потрапили в українця (17%). Вася пропустив лише 5 джебів і 7 силових ударів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відразу після бою Василь несподівано прийшов в роздягальню до британського боксера.

Через деякий час з'явилася інформація про те, що наш співвітчизник отримав перелом. Крім того, були опубліковані відео кращих моментів битви, а також повний запис бою.

Президент України Петро Порошенко привітав Ломаченка. Пізніше баскетболіст збірної України Святослав Михайлюк захопився Васею, назвавши його найвеличнiшим в історії.

Сам Ломаченко, коментуючи бій з Кроллой, розповів про "найбільшу помилку".

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