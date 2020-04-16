"Олімпійський" готовий провести бій Усика хоч зараз – керівництво НСК

Команда українського боксера Олександра Усика розглядає київський НСК "Олімпійський" як один із варіантів для бою Усика в хевівейті.

Подібний поєдинок може стати першим заходом такого масштабу як для "Олімпійського", так і для всієї України. Чи зможе НСК організувати цей бій в найближчому майбутньому, наскільки це ймовірно та як визначається вартість аналогічних івентів – для OBOZREVATEL розповів заступник генерального директора "Олімпійського" Віктор Анісімов.

Свого часу битися на "Олімпійському" хотів Кличко, і ми зацікавлені в таких заходах

"Сама ідея проведення боксерського поєдинку на НСК не нова, такий проєкт вже обговорювався. Замітки для організації бою в нас були, адже свого часу битися на "Олімпійському" хотів Кличко. Тож подібні думки вже звучали, і ми в цьому зацікавлені. Адже це видовищний формат, який ми б із задоволенням реалізували", – говорить Анісімов.

Олександр Усик

"Навіть у період простою стадіон повністю готовий до таких заходів, адже наші служби підтримують НСК у справному стані. Зараз до нас поки безпосередньо ніхто не звертався з цим, але в разі пропозиції відразу треба розглядати формат", – сказав функціонер.

"Звісно, в плані проведення такого заходу, як боксерський поєдинок, є низка факторів. На сьогодні (і в найближчій перспективі) – це питання присутності глядачів, через подальші карантинні та інші заходи. Якщо робити суто бій, без глядачів, – можна використовувати один майданчик Якщо повноцінно, з уболівальниками, – це вже інша концепція. Загалом же, поки говорити про масові заходи важко, адже ніхто не може сказати, коли їх можна проводити", – розповів заступник генерального директора НСК.

Віктор Анісімов також пояснив, чому в минулому на "Олімпійському" так і не відбулася битва Кличка, хоча така ідея й розглядалася на повному серйозі.

Віктор Анісімов interfax.com.ua

"Варто розуміти також, що місце вибору бою залежить не від Усика, його суперника або від нас, НСК, а від боксерської асоціації, яка сама встановлює формат заходів і затверджує місце його проведення. Пам'ятаю, коли Кличко хотів провести свій бій у Києві, в підсумку ідею не змогли реалізувати. Адже остаточне рішення в цьому питанні за організаторами, якими в такій ситуації є міжнародні асоціації за різними версіями", – розповів Анісімов.

"Хто міг битися на "Олімпійському", крім Кличка? В Україні не так багато топових боксерів, які беруть участь у справжніх мегабитвах та потребують величезних майданчиків. Ми ж працюємо з багатьма федераціями, зокрема й із контактних видів спорту, висуваючи і свої пропозиції на проведення того чи іншого заходу. Але тут нюанс в тому, що остаточні рішення про затвердження місць ухвалюють самі організатори", – говорить один із керівників НСК.

Для визначення вартості проведення бою спершу потрібно бачити технічне завдання

За словами Анісімова, "Олімпійський" без проблем може забезпечити боксерську зустріч світового рівня, оскільки вже має солідний досвід подібних заходів та першим у світі серед стадіонів провів у себе головні дебати президентських виборів (у 2019-му, між чинним главою держави Петром Порошенко та кандидатом Володимиром Зеленським). Але для визначення вартості організації поєдинку спершу потрібно узгодити безліч технічних нюансів.

"В цьому разі можна згадати президентські дебати на "Олімпійському". Такий формат здавався досить складним і незвичайним, навіть першим у світі в своєму роді, але ми впоралися з цим бездоганно. Тому технічно всі передумови для проведення різного роду заходів у нас є", – впевнений Анісімов.

"Скільки це може коштувати? Прямо відразу це неможливо сказати, тому що для визначення ціни нам потрібно бачити технічне завдання. А так просто говорити – не хочеться бути некоректним. Наприклад, у процесі організації президентських дебатів ми розглядали масу питань: скільки приблизно очікується глядачів, скільки буде сцен (одна чи дві), яка сфера обслуговування повинна працювати тощо. Тобто дуже багато витратних компонентів, які вираховуються саме з технічного завдання", – підсумував функціонер.

Олександр Усик дебютував у хевівейті наприкінці 2019-го поєдинком проти американця Чазза Візерспуна, якого здолав нокаутом у 8-му раунді. Після цього кримчанин взяв паузу через травму та мав повернутися на ринг 23 травня в бою проти британця Дерека Чісори. Але його перенесли через пандемію коронавірусу.

Раніше Усик вже провів одну зі своїх битв на українському стадіоні – в 2014-му Олександр боровся на "Львів-Арені", завоювавши титул тимчасового інтерконтинентального чемпіона за версією WBO в крузервейті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після чергового інтерв'ю з неоднозначними висловлюваннями Усика зацькували в мережі та запропонували позбавити українського громадянства.

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