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10 квітня • оновлено в 02:15
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Усик: "Росіяни не винні, що наші царі чогось не поділили"

12.7т
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Український боксер Олександр Усик заявив, що продовжує спілкуватися зі своїми друзями з Росії, незважаючи на конфлікт між країнами.

"У мене дуже багато знайомих і друзів є в Росії. Я з ними продовжую спілкуватися. Вони не винні в тому, що сталося, що наші царі щось там не поділили. Президенти спілкуються один з одним про ту чи іншу ситуацію, а ми один одного сваримо та лаємо. Мене за ці роки як тільки не називали – сепар, в*тник, малорос... Але я просто не відповідаю очікуванням людей", – сказав Усик в інтерв'ю на YouTube-каналі Ехо Києва.

Олександр Усик

Олександр Усик

Деловая столица

Олександр також вважає, що через якийсь час і українці, і росіяни зрозуміють, що допустили велику помилку.

"Те, що відбувається – це жах. Пройде якась велика кількість часу, і ми будемо думати: "Як ми взагалі таке могли допустити?" А таке буде", – додав боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик різко висловився про декомунізацію в Україні та дав пораду її прихильникам. Він також оцінив роботу Володимира Зеленського на посаді президента нашої країни і навів приклад ідеального для себе глави держави.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Олександр Усик
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bregovich mark
bregovich mark
Голова отбита,не судите строго!В голове кисель,который ,несчастный пытается выдать за признаки разума!А причаститься к Павлу гундяйскому б зд ит.И на пасху в Лавру вря ли пойдет, бз да нет!
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Були у мами троє синів: двоє нормальних, а третій-спортсмен. Згадав пісню Олександра Градського "Как молоды мы были"... Там є такі слова: "Мы друзей за ошибки прощали,лишь измены простить не могли..." Усик не розуміє,що зробили і робить т.з. народ РФ з грузинами, чеченами,кримськими татарами,українцями..Принуждает к дружбе? Через небажання поривати з друзями(це ж так комфортно!) він не помічає аморальності їх поведінки до України і їх бажання бути українціями.
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Ср-усик, царьки не не поделили, тупая ватная ты ско-тина, а один царёк решил напасть на соседнее государство, отжал Крым, убил больше 10 тыс народу на бамбаса,сбил Боинг, строил планы на новоросию. И это все происходило под дружное ура твоих сруских дружков
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3
1
Спорт Бокс

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