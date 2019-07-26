"Огидна!" Російський експерт назвав причину смерті Дадашева

Відомий російський рефері Юрій Копцев назвав бригаду медиків головним винуватцем трагічної смерті російського боксера Максима Дадашева.
На думку фахівця, лікарі несвоєчасно надали допомогу спортсмену.
"Кого і в чому там тільки не звинувачують! Висловлюся на підставі побаченого і відомого мені: причиною події став медичний допуск та ненадання першої допомоги. На записі видно, що Максим не зміг самостійно спуститися з рингу, його вели під руки в підтрибунне приміщення, де боксеру й стало зле. Це огидна робота бригади швидкої допомоги та місцевої спортивної комісії", – цитує Копцева SportBox.
Максим Дадашев
Кадр із відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 липня Максим Дадашев зазнав поразки від пуерториканця Субріеля Матіаса після того, як тренер росіянина відмовився випускати підопічного на 12-й раунд.
Одразу після поєдинку 28-річний боксер був доставлений у госпіталь, де йому зробили операцію з трепанації черепа і ввели в медикаментозну кому.
Дадашев помер 23 липня в Меріленді, не приходячи до тями.
Українець Василь Ломаченко заявив, що відчув шок, дізнавшись про смерть свого колеги з промоутерської компанії Top Rank.
Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик присвятив Максиму зворушливий вірш.
Екстренер Миколи Валуєва звинуватив у смерті Дадашева його американського наставника.
Пізніше з'явилося відео останніх хвилин життя Максима Дадашева.
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