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"Огидна!" Російський експерт назвав причину смерті Дадашева

18.3т Читати матеріал російською

Відомий російський рефері Юрій Копцев назвав бригаду медиків головним винуватцем трагічної смерті російського боксера Максима Дадашева.

На думку фахівця, лікарі несвоєчасно надали допомогу спортсмену.

"Кого і в чому там тільки не звинувачують! Висловлюся на підставі побаченого і відомого мені: причиною події став медичний допуск та ненадання першої допомоги. На записі видно, що Максим не зміг самостійно спуститися з рингу, його вели під руки в підтрибунне приміщення, де боксеру й стало зле. Це огидна робота бригади швидкої допомоги та місцевої спортивної комісії", – цитує Копцева SportBox.

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Максим Дадашев

Максим Дадашев

Кадр із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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