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Офіційно: WBO винесла остаточне рішення у справі Усика

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Всесвітня боксерська організація (WBO) винесла рішення по апеляції Ділліан Уайта на рішення надати Олександру Усику статус обов'язкового претендента на пояс в суперважкій вазі.

Ділліан Уайт

Ділліан Уайт

Після місяця розгляду WBO залишила в силі своє рішення, і відхилила апеляцію британського супертяжа.

Це рішення дозволить кримчанину оскаржити пояс WBO проти переможця бій-реванш між чемпіоном за цією версією Енді Руїсом і Ентоні Джошуа.

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Раніше Міжнародна боксерська федерація (IBF) задовольнила прохання чемпіона світу в суперважкій вазі мексиканця Енді Руїса-молодшого (33-1, 22 КО) про відстрочку обов'язкового захисту титулу заради бою-реваншу з Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

У п'ятницю стало відомо, що реванш Руїс-Джошуа, бій за титули WBA Super, IBF і WBO, відбудеться 7 грудня в Ед-Дір'іі (передмістя Ер-Ріяда, Саудівська Аравія).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Красюк розповів про те, чому Олександр Усик все ще не підписав контракт на поєдинок проти Карлоса Такама, який повинен стати для нього дебютним у хевівейте. При цьому, за даними ЗМІ, камерунський боксер може відмовитися від бою з українцем.

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Тема
WBO
Особи
Ділліан Уайт Олександр Усик
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