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Офіційно: Усик зустрінеться з Белью в Києві

7.2тЧитати новину російською

Українець Олександр Усик проведе в Києві зустріч зі своїм майбутнім суперником британцем Тоні Белью. Боксери побачаться під час проведення в столиці України конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC), який пройде з 30 вересня по 5 жовтня.

Участь Усика підтвердив його промоутер Олександр Красюк, а участь Белью - президент WBC Маурісіо Сулейман, повідомили в прес-службі організаційного комітету заходу.

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Відзначимо, що раніше участь в київському конгресі WBC підтвердили легендарні Леннокс Льюїс і Евандер Холіфілд, екс-абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі американець Ріддік Боу і інші легендарні боксери минулого.

Нагадаємо, в Києві під час конгресу WBC пройде реванш Віталія Кличка і Леннокса Льюїса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Тоні Белью назвав ймовірну дату бою британського боксера з Олександром Усиком.

Читайте всі новини по темі "WBC" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
WBCУсик - Белью
Особа
Олександр Усик
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Кихот Дон
Кихот Дон
шо вы дяди мнети тити
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