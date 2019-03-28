Офіційно: Усик відмовився від чемпіонства і скасував бій

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олексадр Усик (16-0, 12 КО) зробив офіційне звернення, в якому відмовився від пояса WBA.

"Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язує мене боксувати з Денисом Лебедєвим. Цей бій не відбудеться, тому що ми з командою вирішили переходити в суперважку вагову категорію. З цієї причини ми не можемо провести поєдинок із росіянином, і я відмовляюся від пояса. Я не хочу, щоб він у мене просто лежав. Нехай хлопці за нього боксують, це нормально. Денису — успіхів, усім іншим хлопцям: боксуйте і завойовуйте. Всім добра!" — сказав український боксер.

Раніше повідомлялося, що промоутерські торги щодо цього бою були призначені на 28 березня. Мінімальна сума пропозиції була запланована на рівні 400 000 доларів. Розподіл гонорарів відбувся б так, що Усик отримає 75% доходів, а Лебедєв — 25%.

39-річний Лебедєв нині є "чемпіоном у відпустці" за версією WBA у важкій вазі. На професійному рингу провів 34 бої. 32 із них виграв.

18 травня в Усика запланований дебют у суперважах. Суперником нашого боксера стане камерунець Карлос Такам.

У США майбутній поєдинок нашого чемпіона потрапив під серйозну роздачу. Крім того, букмекери вже назвали фаворита бою Усик — Такам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Олександра Усика назвав ймовірну дату проведення поєдинку проти британського чемпіона Ентоні Джошуа.

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