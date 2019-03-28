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Офіційно: Усик відмовився від чемпіонства і скасував бій

16тЧитати матеріал російською

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олексадр Усик (16-0, 12 КО) зробив офіційне звернення, в якому відмовився від пояса WBA.

Офіційно: Усик відмовився від чемпіонства і скасував бій

"Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язує мене боксувати з Денисом Лебедєвим. Цей бій не відбудеться, тому що ми з командою вирішили переходити в суперважку вагову категорію. З цієї причини ми не можемо провести поєдинок із росіянином, і я відмовляюся від пояса. Я не хочу, щоб він у мене просто лежав. Нехай хлопці за нього боксують, це нормально. Денису — успіхів, усім іншим хлопцям: боксуйте і завойовуйте. Всім добра!" — сказав український боксер.

Абсолютниій чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик @usykaa Зробив заяву относительно титулу WBA: "Організація WBA зобов'язує мене боксуваті з Денисом Лєбєдєвім. Цей Поєдинок НЕ состоится, тому что ми з командою вірішілі переходіті у суперважку вагового категорію. З цього приводу я не зможу зустрітісь з Денисом, и відмовляюсь від пояса. Я не хочу, щоб ВІН просто так залишавсь у мене. Нехай за него боксують. Денису Успіхів, претендентам на цею пояс теж Успіхів. Всім добра ". Reposted using @EasyRepost" WBA thanks, see you soon "#usyk #usyksportswear # usyk17 # loma # wbaboxing # lomus17 #akblapin #" by @usykaa

Публікація від K2 Promotions Ukraine (@ k2promotionsukraine)

Раніше повідомлялося, що промоутерські торги щодо цього бою були призначені на 28 березня. Мінімальна сума пропозиції була запланована на рівні 400 000 доларів. Розподіл гонорарів відбувся б так, що Усик отримає 75% доходів, а Лебедєв — 25%.

39-річний Лебедєв нині є "чемпіоном у відпустці" за версією WBA у важкій вазі. На професійному рингу провів 34 бої. 32 із них виграв.

18 травня в Усика запланований дебют у суперважах. Суперником нашого боксера стане камерунець Карлос Такам.

У США майбутній поєдинок нашого чемпіона потрапив під серйозну роздачу. Крім того, букмекери вже назвали фаворита бою Усик — Такам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Олександра Усика назвав ймовірну дату проведення поєдинку проти британського чемпіона Ентоні Джошуа.

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Тема
WBA
Особи
Олександр УсикДенис Лебедєв
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
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