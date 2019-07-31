Офіційно: Повєткін проведе бій з Ф'юрі на розігріві у Ломаченка

Бій Олександра Повєткіна і британця Хьюи Ф'юрі анонсований офіційно. Поєдинок відбудеться 31 серпня в Лондоні на арені О2.

Ф'юрі - Повєткін Matchroomboxing.com

"Хьюи Ф'юрі – молодий, сильний і непростий боксер. Це хороший і відповідальний поєдинок. Я радий, що мій бій відбудеться в Англії, де люди по-справжньому люблять бокс", – цитує 39-річного Повєткіна промоутерська компанія "Світ боксу".

Головною подією вечора стане бій Василя Ломаченка і британця Люка Кемпбелла за чемпіонські титули WBA і WBO, якими володіє українець.

Статистика Повєткіна на професійному рингу – 34 перемоги і 2 поразки (від Володимира Кличка і Ентоні Джошуа). У 24-річного Ф'юрі – 13 перемог і 2 поразки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні журналісти порахували, скільки Василь Ломаченко заробив за шість років професійної кар'єри в боксі.

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