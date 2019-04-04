"Одружився б на Серьозі": "неадекватний" Усик дав вогняний коментар про підготовку до бою з Такамом

Українець Олександр Усик продовжує посилену підготовку до дебюту в суперважкій ваговій категорії. 17 або 25 травня наш боксер в Чикаго вийде в ринг проти представника Камеруну Карлоса Такама.

Весь тренувальний табір Усиак проходить в Україні. Зараз Олександр займається на Олімпійській базі. На офіційному YouTube-каналі спортсмена було опубліковано відео його тренувань. Одним з найбільш епічних моментів ролика стався після велопробіжи Усика. Один з членів команди Олександра зробив йому коктейль, який неймовірно подобається боксеру.

кадр з відео

"Друзі, ви не уявляєте наскільки він смачний. І корисний. Якби я був неадекватним і в мене не було коханої дружини, то, я б, напевно, одружився на Серьозі", – поділився своїми враженнями Усик, розсміявшись в камеру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик словами Тараса Шевченка звернувся до українців.

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