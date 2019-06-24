"Обожнюю": Руїс несподівано відреагував на випад Ф'юрі

Сенсаційний чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс спокійно відреагував на підколки з боку британця Тайсона Ф'юрі, який назвав мексиканця бомжем.

"Так, Енді Руїс бомж. Всі бомжі. Але я все одно залишаюся фанатом цього хлопця. Не знаю, чи чекає публіка, що я відповім йому в аналогічному тоні, тільки я зовсім не такий хлопець. Я не з тих, хто говорить гидоти поза рингом. А ось у рингу потриндіти я обожнюю. Поки Тайсон робить те, що повинен робити, я буду йому аплодувати. І Уайлдеру теж. Тому що ми, великі хлопці, ризикуємо життями в рингу, щоб забезпечити наші сім'ї", – цитує Руїса vringe.com.

Новини Руїс висунув жорсткі умови для реваншу з Джошуа

Енді Руїс (праворуч)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці нинішнього року відбудеться реванш між Енді Руїсом та Ентоні Джошуа, переможець якого повинен буде вийти на ринг проти українця Олександра Усика.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!