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31 грудня • оновлено в 11:12
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"Обмежений": Ємельяненко розповів про бій із Кадировим

1.8т
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Російський боєць змішаного стилю Олександр Ємельяненко розповів, за якими правилами варто проводити поєдинок проти глави Чечні Рамзана Кадирова.

"Я думаю, що краще з Рамзаном виступати за правилами боксу, тому що ММА ще додає удари ліктями, ногами, колінами плюс борцівську техніку, больові, задушливі ... Бокс – це обмежений вид спорту. Будемо з Рамзаном битися за правилами боксу", – цитує Ємельяненка агентство Чемпіонат.

Олександр Ємельяненко

Олександр Ємельяненко

tass.ru

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Він також поділився інформацією про те, як проходить його підготовка в бою.

"У мою підготовку включені всі види спорту: і боротьба, і бокс, і фізпідготовка, і підготовка на витривалість. Я до всіх суперників готуюся однаково", – додав боєць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, свій останній бій Олександр Ємельяненко виграв у важкоатлета Михайла Кокляева, нокаутувавши його в першому раунді поєдинку.

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Особи
Рамзан Кадиров Олександр Емельяненко
Місце
Росія
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