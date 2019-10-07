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8 жовтня • оновлено в 13:36
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О котрій бій Усик – Спонг: точний час початку

17.4т Читати матеріал російською

Український боксер Олександр Усик у суботу, 12 жовтня, проведе дебютний для себе бій у суперважкій ваговій категорії.

У США колишній абсолютний чемпіон світу в крузервейті битиметься з представником Нідерландів Тайроном Спонгом. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Усик – Спонг.

КОЛИ ТА О КОТРІЙ БІЙ УСИК – СПОНГ

Поєдинок пройде в суботу, 12 жовтня, в Чикаго. Вихід бійців на ринг заплановано на 06:00 ранку неділі, 13 жовтня, за київським часом.

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Олександр Усик

Олександр Усик

ДЕ ДИВИТИСЯ БІЙ УСИК – СПОНГ

Поєдинок можна буде побачити в ефірі українського телеканалу "Інтер". Крім того, трансляцію з Чикаго запланували у своїй ефірній сітці російський федеральний Перший канал, британський Sky Sports, а також стрімінгова платформа DAZN.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександра Усика застукали з трьома красунями, що викликало підколки на адресу українського боксера.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Усик – Спонг" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Усик – Спонг
Особи
Олександр Усик Тайрон Спонг
Місце
США Чикаго
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