Ледве переставляє ноги: відео Усика в Криму злякало фанатів

Непереможний український боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО) сполохав своїх шанувальників в Instagram відео з тренування в Криму.

Спортсмен показав свій бій із тінню в одному з парків на горі Ай-Петрі. Багато користувачів при цьому відзначили дуже невелику швидкість ексабсолютного чемпіона і його зайву вагу.

"Ти взагалі Саньок... ну просто слів немає... ну як так, братнє серце?! На ногах не те що пурхаєш, ти ледве їх переставляєш, терміново худни", "Дивна техніка... і котить адже... Сань, ти дуже сповільнився", "Хвилююся за тебе!" – злякано пишуть фанати боксера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик напередодні вирушив на відпочинок до Криму, чим викликав хвилю коментарів у соціальних мережах.

У себе в Instagram переможець Всесвітньої боксерської суперсерії виклав фотографії з Ай-Петрі.

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