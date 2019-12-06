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6 грудня • оновлено в 18:24
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Новий суперник: Усику готують титульний бій після битви Джошуа - Руїс

1.7т
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Новозеландець Джозеф Паркер може стати наступним суперником ексабсолютного чемпіона світу в крузервейті українця Олександра Усика в бою за пояс "тимчасового" чемпіона WBO в суперважкій вазі.

Олександр Усик

Олександр Усик

Як повідомляє RingPolska, представники Усика отримали від Всесвітньої боксерської організації підтримку на проведення такого поєдинку. Плани українця тепер безпосередньо залежатимуть від того, з яким результатом закінчиться бій 7 грудня о Ер-Ріяді між чемпіоном WBA, WBO і IBF Енді Руїсом і колишнім чемпіоном Ентоні Джошуа.

Якщо наступний чемпіон WBO відмовиться захищати свій титул, то поєдинок Усик – Паркер набуде реальних обрисів. Новозеландець в рейтингу WBO стоїть на четвертій позиції, що робить його фаворитом на здобуття чемпіонського поєдинку.

Джозеф Паркер

Джозеф Паркер

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Також повідомляється, що після реваншу Руїса і Джошуа боси WBO і IBF проведуть спільну зустріч, на якій обговорять подальші кроки чемпіона світу в суперважкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше промоутер Усика Олександр Красюк заявив, що занадто рано говорити про конкретні деталі бою українця проти Чісори.

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Автор
Денис Карпов
Особи
Джозеф Паркер Олександр Усик
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