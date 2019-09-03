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3 вересня • оновлено в 14:47
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"Номер один": Ломаченко зробив зворушливий вчинок - відеофакт

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Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC українець Василь Ломаченко після бою проти британця Люка Кемпбелла отримав іменний годинник. Їх виготовила фірма Christophe Claret.

Про іменний годинник "LOMA" було відомо ще в травні 2019 року. Їх дизайн Ломаченко представив на вечірці в Каннах. Сам годинник від Christophe Claret виконаний в синьо-жовтих кольорах. На ньому зображені дві золоті медалі Ломаченка, які він завоював на Олімпійських іграх в Пекіні-2008 та Лондоні-2012.

"Номер один": Ломаченко зробив зворушливий вчинок - відеофакт

fakty.ua

І ось тепер Christophe Claret презентували перший екземпляр самому Василю Ломаченку. Сталося це після бою проти Люка Кемпбелла, в якому переміг українець. Він захистив свої чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, а також виграв вакантний титул за версією WBC.

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Однак Ломаченко відразу ж подарував годинник своєму батькові і тренеру Анатолію Ломаченко, адже він у нього "номер один".

Варто додати, що годинник вийде обмеженою кількістю в 20 екземплярів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український чемпіон повернувся на батьківщину і потрапив під натиск фанатів.

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Особи
Василь Ломаченко Анатолій Ломаченко
Місце
Англія Лондон
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