"Номер один": Ломаченко зробив зворушливий вчинок - відеофакт

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC українець Василь Ломаченко після бою проти британця Люка Кемпбелла отримав іменний годинник. Їх виготовила фірма Christophe Claret.
Про іменний годинник "LOMA" було відомо ще в травні 2019 року. Їх дизайн Ломаченко представив на вечірці в Каннах. Сам годинник від Christophe Claret виконаний в синьо-жовтих кольорах. На ньому зображені дві золоті медалі Ломаченка, які він завоював на Олімпійських іграх в Пекіні-2008 та Лондоні-2012.
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І ось тепер Christophe Claret презентували перший екземпляр самому Василю Ломаченку. Сталося це після бою проти Люка Кемпбелла, в якому переміг українець. Він захистив свої чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, а також виграв вакантний титул за версією WBC.
Однак Ломаченко відразу ж подарував годинник своєму батькові і тренеру Анатолію Ломаченко, адже він у нього "номер один".
Відразу ж після бою @christopheclaretofficial вручив Василю Ломаченку @lomachenkovasiliy Перші Годинники з обмеженою серії "LOMA", на що Василь відповів що номер Один це його Батько і подарував їх Анатолію Миколайовичу !!! Просто немає слів ... 🙏Пусть Бог береже Вас🙏 #Papachenko #Loma #Lomachenko #Lomus #lomusofficial #boxing #Ukraine #Usyk # Ломаченко # Усик # Україна # бокс # спорт #london #champion
Варто додати, що годинник вийде обмеженою кількістю в 20 екземплярів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український чемпіон повернувся на батьківщину і потрапив під натиск фанатів.
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