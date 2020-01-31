Нокдаун з першого ж удару: американський боксер яскраво виграв чемпіонський бій

Американський чемпіон середньої ваги Деметреус Андраде здобув ефектну перемогу над Люком Кілером з Ірландії і захистив пояс Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Андраде – Кілер

Андраде – Кілер

На вечорі боксу в Майамі володар титулу переміг претендента в дев'ятому раунді технічним нокаутом. Андраде відправив суперника в нокдаун першим же ударом. Кілер зумів піднятися, проте ще двічі за трихвилинку опинявся на настилі рингу, щоправда обидва рази рефері не починав відлік, вважаючи причиною падіння поштовх з боку американця.

У другому раунді Деметреус надпотужним хуком знову відправив ірландця в нокдаун. Той встав на ноги на рахунок десять, а від добивання його врятував гонг. Наступні раунди не ставили під сумнів переваги чемпіона, а на останніх секундах дев'ятої трихвилинки Андраде змусив рефері зупинити побиття.

Андраде – Кілер

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок двох YouTube-блогерів Джейка Пола та AnEsonGib завершився нокаутом за півтори хвилини.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!