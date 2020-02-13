Головна Новини
13 лютого • оновлено в 19:27
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Ніхто не хоче": Уайлдер жорстко розніс Джошуа

1.2т
Читати матеріал російською

Американський чемпіон Деонтей Уайлдер висміяв манеру поведінки в ринзі британця Ентоні Джошуа.

Володар пояса Всесвітньої боксерської ради (WBC) в суперважкій вазі назвав Джошуа нудним, особливо розгромивши того за матч-реванш з Енді Руїсом, який Ентоні виграв за очками.

Новини
"Ганебно": Ф'юрі висунув ультиматум Джошуа

Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер

"Шлях Джошуа – це бізнес, а не видовище та трилер. У реванші Джошуа не бився з Руїсом. Ніхто не хоче бачити, як ти повертаєш свій титул ніби під час прелюдії з захопленнями та утриманнями опонента. Ми хочемо побачити тебе на щиті! Цей хлопець кілька разів збив тебе з ніг і нокаутував! нокаутував! Так що не треба влаштовувати своє повернення шляхом прелюдій і простого вгравання раундів у бою з нетренованим і заплилим боксером", – сказад Уайлдер в інтерв'ю CNN.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський лінійний чемпіон Тайсон Ф'юрі напередодні реванш з Деонтеєм Уайлдером розповів, що постійно думає про суїцид.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Ентоні Джошуа Деонтей Уайлдер
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Нэшвилл Предаторз
VS
Нью-Йорк Айлендерс
Победа Нэшвилла с нулевой форой
1.66 Сделать ставку
Свитолина
VS
Хибино
Тотал меньше 19,5 гейма
1.82 Сделать ставку
Карреньо-Буста
VS
Синнер
Тотал больше 22,5 гейма
1.84 Сделать ставку
Миннесота Уайлд
VS
Нью-Йорк Рейнджерс
Победа Миннесоты с нулевой форой
1.73 Сделать ставку
Оттава Сенаторз
VS
Аризона Койотс
Победа Аризоны с нулевой форой
1.72 Сделать ставку
Мякяряйнен будет в топ-7
2.0 Сделать ставку
Истанбул Башакшехир
VS
Бешикташ
Тотал больше 2,5 гола
1.80 Сделать ставку
Депортиво
VS
Жирона
Победа хозяев
2.575 Сделать ставку
Кецманович
VS
Умбер
Тотал больше 23,5 гейма
2.03 Сделать ставку
Вулверхэмптон
VS
Лестер
Обе забьют
1.79 Сделать ставку