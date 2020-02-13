"Ніхто не хоче": Уайлдер жорстко розніс Джошуа

Американський чемпіон Деонтей Уайлдер висміяв манеру поведінки в ринзі британця Ентоні Джошуа.

Володар пояса Всесвітньої боксерської ради (WBC) в суперважкій вазі назвав Джошуа нудним, особливо розгромивши того за матч-реванш з Енді Руїсом, який Ентоні виграв за очками.

Деонтей Уайлдер

"Шлях Джошуа – це бізнес, а не видовище та трилер. У реванші Джошуа не бився з Руїсом. Ніхто не хоче бачити, як ти повертаєш свій титул ніби під час прелюдії з захопленнями та утриманнями опонента. Ми хочемо побачити тебе на щиті! Цей хлопець кілька разів збив тебе з ніг і нокаутував! нокаутував! Так що не треба влаштовувати своє повернення шляхом прелюдій і простого вгравання раундів у бою з нетренованим і заплилим боксером", – сказад Уайлдер в інтерв'ю CNN.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський лінійний чемпіон Тайсон Ф'юрі напередодні реванш з Деонтеєм Уайлдером розповів, що постійно думає про суїцид.

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