"Незрозуміло, що в голові": Усик назвав найважчого суперника

Український супертяж Олександр Усик назвав британця Тайсона Ф'юрі найскладнішим на сьогодні опонентом в дивізіоні.
Наш співвітчизник пояснив, що Циганський король є вкрай непередбачуваним і незручним боксером.
Олександр Усик (праворуч)
"Найважче буде з самим собою. Бій з самим собою – він триває. Якщо взяти інших представників суперважкої ваги, то Ф'юрі, напевно. Це моя думка. Найважчий бій був би з Тайсоном Ф'юрі. Він тип непередбачуваний, під два метри зросту і взагалі незрозуміло, що у нього в голові. Як і у мене", – сказав Усик під час зустрічі з юними боксерами.
Як повідомляв OBOZREVATEL, британець Тайсон Ф'юрі жорстко висловився на адресу Всесвітньої боксерської організації (WBO) через Олександра Усика.
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