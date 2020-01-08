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8 січня • оновлено в 13:02
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"Незрозуміло, що в голові": Усик назвав найважчого суперника

1.6т
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Український супертяж Олександр Усик назвав британця Тайсона Ф'юрі найскладнішим на сьогодні опонентом в дивізіоні.

Наш співвітчизник пояснив, що Циганський король є вкрай непередбачуваним і незручним боксером.

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Олександр Усик (праворуч)

Олександр Усик (праворуч)

"Найважче буде з самим собою. Бій з самим собою – він триває. Якщо взяти інших представників суперважкої ваги, то Ф'юрі, напевно. Це моя думка. Найважчий бій був би з Тайсоном Ф'юрі. Він тип непередбачуваний, під два метри зросту і взагалі незрозуміло, що у нього в голові. Як і у мене", – сказав Усик під час зустрічі з юними боксерами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британець Тайсон Ф'юрі жорстко висловився на адресу Всесвітньої боксерської організації (WBO) через Олександра Усика.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Тайсон Ф'юрі Олександр Усик
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