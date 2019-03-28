"Незабутнє враження": Валуєв дав прогноз на бій українського чемпіона

Колишній російський супертяж Микола Валуєв захопився українським боксером Олександром Гвоздиком. Екс-чемпіон світу впевнений, що наш боксер отримає перемогу в наступному поєдинку проти француза Дуду Нгумбу.

"Потрібно пам'ятати історію Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона, коли опонент після бою впав у кому. Слава богу, Адоніс із коми вже вийшов. Це залишило незабутнє враження і дає право стверджувати, що швидше за все бій закінчиться перемогою Гвоздика. Дійсно гарматні удари, натиск і молодість зроблять свою справу", - назвав козирі нашого чемпіона Валуєв, повідомляє Tribuna.

Олександр Гвоздик, Дуду Нгумбу і Микола Валуєв

При цьому російський боксер сумнівається, що Гвоздику вдасться достроково завершити бій.

"Швидше за все, все трапиться в другій половині цього поєдинку. Імовірність перемоги за очками вища, ніж нокаутом, тому що Нгумбу все-таки має дуже серйозний послужний список і досвід. Але в цій ситуації це навряд чи допоможе здобути йому перемогу", – оцінив шанси француза Валуєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу в напівважкій ваговій категорії за версією WBC Олександр Гвоздик у суботу, 30 березня проведе добровільний захист титулу.

Бій пройде в Філадельфії (США), де українська діаспора гаряче зустріла нашого боксера. Спортсмена під вигуки "Слава Україні!" пригостили короваєм.

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