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Несправжній: американський чемпіон висміяв перемогу Джошуа над Кличком

5.5тЧитати новину російською

Чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у суперважкій вазі Деонтей Уайлдер вважає, що перемогу Ентоні Джошуа над Володимиром Кличком в квітні 2017 року не варто вважати досягненням, так як український боксер два роки не з'являвся на рингу.

Американський боксер різко висловився про успіхи британського чемпіона перед його поєдинком з росіянином Олександром Повєткіним, який відбудеться 22 вересня на "Уемблі". Уайлдер вважає, що британець не є істинним чемпіоном. "Джошуа зробив собі ім'я, перемігши Кличка - хлопця, який вже зазнав поразки і знаходився поза боксом два роки. Ось чому до Ф'юрі більше довіри - він переміг чемпіона. Він взяв пояс у чоловіка. Тому я так сильно його поважаю", - сказав Вайлдер в інтерв'ю BoxingScene.com.

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Уайлдер і Джошуа вели переговори про поєдинок в жовтні, проте угоди так і не досягли. Американський боксер планує провести бій з Тайсоном Ф'юрі в листопаді або грудні цього року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери вважають Джошуа беззаперечним фаворитом бою проти Повєткіна. Нагадаємо, що британця зобов'язали провести поєдинок проти російського боксера.

Читайте всі новини по темі "Кличко - Джошуа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кличко - Джошуа
Особи
Володимир КличкоЕнтоні ДжошуаОлександр Повєткін
Джерело
Джерело:punchng.com
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