Несправжній: американський чемпіон висміяв перемогу Джошуа над Кличком

Чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у суперважкій вазі Деонтей Уайлдер вважає, що перемогу Ентоні Джошуа над Володимиром Кличком в квітні 2017 року не варто вважати досягненням, так як український боксер два роки не з'являвся на рингу.
Американський боксер різко висловився про успіхи британського чемпіона перед його поєдинком з росіянином Олександром Повєткіним, який відбудеться 22 вересня на "Уемблі". Уайлдер вважає, що британець не є істинним чемпіоном. "Джошуа зробив собі ім'я, перемігши Кличка - хлопця, який вже зазнав поразки і знаходився поза боксом два роки. Ось чому до Ф'юрі більше довіри - він переміг чемпіона. Він взяв пояс у чоловіка. Тому я так сильно його поважаю", - сказав Вайлдер в інтерв'ю BoxingScene.com.
Уайлдер і Джошуа вели переговори про поєдинок в жовтні, проте угоди так і не досягли. Американський боксер планує провести бій з Тайсоном Ф'юрі в листопаді або грудні цього року.
Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери вважають Джошуа беззаперечним фаворитом бою проти Повєткіна. Нагадаємо, що британця зобов'язали провести поєдинок проти російського боксера.
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