"Неправильно": промоутер Повєткіна висловився про бій з Усиком

Промоутер росіянина Олександра Повєткіна Андрій Рябіньський ніколи не вів конкретних переговорів про проведення бою свого підопічного з Олександром Усиком.

Коментуючи відмову українця від поєдинків проти боксерів з РФ, глава компанії "Світ боксу" підкреслив, що не хотів би бачити такий бій з іншої причини.

Олександр Усик і Олександр Повєткін Boxing Scene

"Ніколи питання зустрічі Усика і Повєткіна не стояло в режимі конкретного комерційного обговорення. Можливість такої зустрічі постійно мусувалася в пресі, в соціальних мережах і чутках, але офіційної домовленості не було. Тому неправильно говорити, що хтось відмовився від цього бою. Ані Усик, ані Повєткін. Мені не хочеться, щоб вони билися один проти одного, оскільки обидва імпонують і як спортсмени, і як люди", – цитує Рябіньського Газета.Ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 серпня Олександр Повєткін вийде в ринг проти британця Х'юї Ф'юрі в поєдинку за вакантний пояс WBA Inetrantional у суперважкій вазі.

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