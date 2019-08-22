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Непереможного супертяжа в яскравій рубці відправили в нокаут за секунду до гонгу

8.3т Читати матеріал російською

37-річний американський супертяж Девін Варгас (21-5, 9 КО) здобув сенсаційну перемогу над непереможним ірландцем Найаллом Кеннеді (13-1-1, 8 КО).

8-раундовий поєдинок на вечорі боксу в Спрінгфілді (штат Массачусетс, США) завершився достроково. У кінцівці п'ятого раунду Варгас притиснув опонента до канатів і почав методично бити. Суддя зупинив зустріч за секунду до гонгу, присудивши перемогу американцю технічним нокаутом.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на цю яскраву рубку відомих боксерів.

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